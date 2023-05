Muere Joe A. Garcia, reconocido líder indígena de Nuevo México

Joe A. Garcia, gobernador del pueblo Ohkay Owingeh del norte de Nuevo Mxico, presidente del Congreso Nacional de Indgenas Americanos en Washington, D.C., y presidente del Consejo de Todos los Pueblos Indgenas, frente al mural en el Centro Cultural Todos los Pueblos en Albuquerque, Nuevo Mxico, el viernes 11 de agosto de 2006. (AP Foto/Jake Schoellkopf, Archivo)

(Jake Schoellkopf, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)