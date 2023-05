El agresor del tiroteo en Nuevo México disparó al azar, según la policía

Miembros de la comunidad cantan durante una vigilia religiosa en la iglesia Hills, el lunes 15 de mayo de 2023 en Farmington, Nuevo Mxico. Un hombre de 18 aos dispar al azar en la localidad hacia autos y casas el lunes antes de morir abatido, en un tiroteo que dej tres muertos y seis heridos, incluidos dos agentes de polica. (AP Foto/Susan Montoya Bryan)

(Susan Montoya Bryan, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)