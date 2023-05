Rusia lanza un ataque aéreo ‘excepcional’ sobre Kiev con drones y misiles

En esta imagen proporcionada por el Ministerio ucraniano de Situaciones de Emergencia, bomberos apagan un incendio provocado por restos de un cohete ruso que había sido derribado por defensas antiaéreas, durante un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la madrugada del martes 16 de mayo de 2023. (Ministerio ucraniano de Situaciones de Emergencia via AP) (Uncredited, Ukrainian Emergency Situations Ministry)

KYIV – Las defensas antiaéreas ucranianas frustraron un intenso ataque aéreo ruso sobre Kiev el martes de madrugada y derribaron los 18 misiles lanzados contra la capital. Fuertes explosiones resonaron sobre Kiev antes del amanecer en un ataque que combinaba proyectiles lanzados desde tierra, mar y aire en un aparente intento de sobrepasar las defensas antiaéreas ucranianas. No se reportaron víctimas. El bombardeo se produjo antes de que líderes europeos abordaran nuevas formas de castigar a Rusia por la guerra, y mientras un enviado de China buscaba apoyos para la propuesta de paz de Beijing. El nuevo ataque sobre Kiev era “excepcional en su densidad, la cantidad máxima de misiles de ataque en el periodo más corto de tiempo”, dijo Serhii Popko, jefe de la Administración Militar de Kiev. Valentyna Myronets, residente en Kiev de 64 años, dijo haber sentido “dolor, miedo, nervios, inquietud” bajo el estruendo de los proyectiles. “Dios, esperamos a la victoria y a cuando todo esto haya terminado”, añadió. La embajadora británica en Ucrania, Melinda Simmons, tuiteó que el aluvión había sido “bastante intenso”. “Estallidos y paredes que tiemblan no dan una noche fácil”, escribió. Era el octavo ataque aéreo ruso este mes contra la capital, una clara escalada tras semanas de calma y antes de una contraofensiva ucraniana muy esperada. También se producía mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, concluía una vertiginosa gira europea para visitar a los principales aliados de Ucrania, y en la que obtuvo una nueva ronda de promesas de ayuda militar. Seis misiles balísticos aéreos Kinzhal se lanzaron desde aeronaves MiG-31K y nueve misiles de crucero salieron de barcos en el Mar Negro, indicó el vocero de la Fuerza Aérea ucraniana Yurii Ihnat en un comunicado en Telegram. También se emplearon tres misiles de crucero de tierra S-400 contra Kiev. Tras la primera ofensiva, Rusia lanzó también drones de ataque Shahed de fabricación iraní y realizó vuelos de reconocimiento, indicó Ihnat. Cayeron restos en varios distritos de la capital que provocaron incendios pero no causaron pérdidas, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Los sofisticados sistemas antiaéreos proporcionados por los aliados occidentales de Ucrania, incluidos misiles Patriot de fabricación estadounidense, han ayudado a evitar a Kiev la destrucción registrada en otras partes del país, mientras las fuerzas rusas continúan con su estrategia de bombardeos de larga distancia. Las defensas reforzadas han impedido que las aeronaves rusas se adentren en Ucrania y ayudado a marcar el rumbo de la guerra, según expertos militares. El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, celebró la demostración de capacidad defensiva, que describió en un tuit como “otro éxito increíble”. El ataque se produjo antes de que líderes europeos iniciaran una inusual reunión del Consejo de Europa, una institución con 46 miembros y que es el principal organismo de derechos humanos del continente. La cumbre de dos días en Islandia pretendía establecer una forma de documentar los daños en Ucrania provocados por las fuerzas del Kremlin para poder presentar reclamaciones de compensaciones contra Moscú. Por su parte, un enviado chino se preparaba para visitar Ucrania y Rusia en los próximos días dentro de los esfuerzos de Beijing de promocionar el plan de paz que presentó en febrero. Li Hui, exembajador ante Moscú, también visitaría Polonia, Francia y Alemania, según el Ministerio chino de Exteriores. El gobierno del mandatario chino Xi jinping dice que es neutral en la contienda y quiere servir de mediador, aunque ha prestado apoyo político a Moscú y parecía improbable que se hicieran grandes avances 14 meses después de que Rusia lanzara la invasión de gran escala. Al menos siete civiles murieron y 14 resultaron heridos en ataques rusos contra varias regiones ucranianas entre el lunes y el martes por la mañana, según la oficina presidencial ucraniana. ___ Vasilisa Stepanenko en Kiev y Yuras Karmanau en Tallín, Estonia, contribuyeron a este despacho.

