Cuba quiere elevar su relación comercial con Rusia

El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas, a la izquierda, conversa con un empresario ruso durante un Foro Econmico Empresarial Cuba-Rusia en La Habana, Cuba, el mircoles 17 de mayo de 2023. (Foto AP/Ramn Espinosa)

(Ramon Espinosa, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)