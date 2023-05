Desbordamiento de ríos inunda localidades en norte de Italia

Published: May 16, 2023, 8:35 PM

Esta foto facilitada por los bomberos italianos muestra a socorristas que retiran a una persona de una casa inundada en Riccione, en la regin nortea italiana de Emilia-Romaa, el martes 16 de mayo de 2023. (Vigili del Fuoco va AP) (Uncredited)

ROME – Algunas localidades del norte de Italia estaban anegadas el martes debido al desbordamiento de ríos tras varios días de fuertes lluvias, mientras que en Venecia, las autoridades se disponían a activar una barrera móvil en la laguna con la esperanza de evitar daños a la ciudad a causa de una inundación por una inusual marea alta de mayo. Después del desbordamiento del río Savio en la localidad de Cesena, en el corazón de la región de Emilia-Romaña, algunos habitantes que viven en calles afectadas por las severas inundaciones subieron a las azoteas para esperar que los rescataran en helicópteros, dijeron los bomberos italianos. Un adulto mayor murió en su casa inundada en una zona rural en las afueras de Cesena, pero su esposa logró ponerse a salvo, dijo el miércoles en la mañana la radio estatal italiana. Algunos rescates tuvieron especial dramatismo. En Cesena, los vecinos cruzaron a nado las corrientes rápidas en una calle inundada para tomar a una pequeña de los brazos de su madre. Un socorrista sostenía a la niña arriba del nivel de las aguas hasta que fue posible que otros socorristas la tomaran. Otros habitantes ayudaron a la madre a alcanzar lugar seguro. En un par de intervenciones, los bomberos rescataron a una familia con un bebé de 4 meses y a un discapacitado en la provincia de Pesaro y Urbino. En otras partes de la anegada zona norte, una familia, conformada por los padres y dos pequeñas, fue rescatada y llevada a lugar seguro por un helicóptero de bomberos, dijo un socorrista. Se indicó a los casi 100.000 habitantes de la localidad que evitaran la tentación de ver las corrientes y que no permanecieran en el primer nivel de los inmuebles si vivían cerca del río. “Sean prudentes, no curiosos, para que el desastre no se convierta en tragedia”, dijo el alcalde Enzo Lattuca en declaraciones difundidas por la televisión estatal de Rai. En total, unas 900 personas fueron desalojadas el martes en la noche de las zonas inundadas en el norte de Italia y algunas se refugiaron en gimnasios o escuelas, según la radio. En Venecia, el sistema de barreras, conocido por sus siglas MOSE, se levantará el martes por la noche por primera vez en un mes de mayo. Se cumplen casi 20 años del inicio de la construcción del proyecto, que aún no ha concluido oficialmente.

