Embalses de hielo se desatascan y causan daños en Alaska

May 16, 2023, 9:41 PM

En esta foto area se ven grandes trozos de hielo tras una inundacin en Crooked Creek, Alaska, el 15 de mayo de 2023. (Jennifer Wallace, Divisin de Seguridad nacional y Gestin de Emergencias Alaska va AP) (Jennifer Wallace)

Los bloques de hielo que obstruían dos ríos en Alaska se desatascaron el fin de semana y generaron fuertes corrientes de agua y hielo que causaron inundaciones, dañaron viviendas y dejaron atrás enormes trozos congelados de hasta 3,7 metros (12 pies) de alto. Las crecidas del río Yukón alcanzaron su punto más elevado o se acercaron a su nivel récord en la pequeña comunidad de Circle, la marca más alta desde 1945, dijo Mike Ottenweller, experto del Centro de Predicción de Ríos para Alaska-Pacífico. Las inundaciones podrían continuar en las próximas semanas a medida que aumente el derretimiento de la nieve, agregó. El nivel del agua subió rápidamente el sábado y comenzó a descender el domingo en el río Yukón, en el este del estado, y en el río Kuskokwim, en el suroeste, informó Anchorage Daily News. Algunas casas fueron arrancadas de sus cimientos, golpeadas por el hielo o quedaron inundadas en comunidades como Circle y Crooked Creek. El gobernador Mike Dunleavy emitió una declaración de desastre para las comunidades de Eagle y Circle, del río Yukón, así como para Crooked Creek, en el río Kuskokwim, y Glennallen, en el río Coper. Las inundaciones a causas de bloqueos por hielo en la primavera no son inusuales en Alaska, pero este año el riesgo fue mayor. “La combinación de frío en abril y una gran acumulación de nieve de verdad influye en la situación”, dijo Rick Thoman, especialista climático del Centro Internacional de Investigación Ártica de la Universidad de Alaska, campus Fairbanks. Sin embargo, Thoman indicó que se prevé que este tipo de inundaciones se vuelvan menos frecuentes en las próximas décadas con el calentamiento de la primavera.

