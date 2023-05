Calendario comunitario de mayo-agosto de 2023

(Copyright 2022 by WPLG Local10.com - All rights reserved.)

Nuestro Calendario de la Comunidad Local 10 es su ventanilla única para obtener información sobre eventos gratuitos o de bajo costo que ocurren en su comunidad. Desde festivales de música hasta exhibiciones en museos y todo lo demás, echa un vistazo a por qué el sur de la Florida es donde puedes disfrutar todos los días de la semana.

Ahora hasta el 31 de mayo

Exposición de arte Ancestral

African Heritage Cultural Arts Center

6161 NW 22 Avenue

Miami, FL 33142

Horario: 6 p.m. – 9 p.m.

Esta exposición cuenta con obras del artista y cineasta macedonio Kiro Urdin. Urdin es un galardonado artista multimedia que funde pinturas, cine, danza, vídeo, fotografía, literatura, filosofía y diseño.

Para obtener más información sobre las entradas, visite AHCACMiami.org.

Ahora hasta el 31 de mayo

Exposición mensual de arte Hallandale

Cultural Community Center

410 SE 3rd Street

Hallandale Beach, FL 33009

horario: Mon. – Fri., 8 a.m. – 6 p.m.

Yolanda C. Blanco exhibirá su arte al óleo sobre lienzo

Costo: Gratis

Para obtener más información sobre el arte de Yolanda C. Blanco, póngase en contacto con ella en yolycb@yahoo.com

Ahora hasta el 31 de mayo

Dine & Delight

Shops at Merrick Park

358 San Lorenzo Avenue

Coral Gables, FL

Horario: 11 a.m. – 9 p.m. los fines de semana

Invite a la familia a un desayuno, almuerzo o cena de $75 o más hasta el 31 de mayo y reciba una tarjeta de regalo para futuros restaurantes de $25.

Los compradores deben visitar https://dinetodelight.com para inscribirse en el programa. Los recibos de comida, incluida la fecha, el restaurante, la ubicación y el total de la compra, deben cargarse como comprobante de compra. Las presentaciones de recibos se aceptarán hasta el 30 de junio de 2023. Oferta válida para opciones de cena, comida para llevar o entrega a domicilio (las compras con tarjeta de regalo no son válidas).

Ahora hasta el 31 de mayo

“Your Story is Our Story”

History Fort Lauderdale

231 SW 2nd Avenue

Fort Lauderdale, FL

Horario: 10 a.m. – 4 p.m.

A través de la narración visual moderna, History Fort Lauderdale presentará los antecedentes, las tradiciones culturales y las historias personales de los residentes pasados y presentes de Fort Lauderdale en esta exposición fotográfica.

Costo: $ 15 para adultos; $ 12 para personas mayores y $ 7 para estudiantes. La entrada es gratuita para miembros, militares y niños de seis años o menos.

Boletos disponibles en linea: http://bit.ly/HistoryFortLauderdaleTickets.

Ahora – 13 de agosto

Fresco Art Show & Exhibition

Lucid Art Gallery

10-12 NE 41st Street

Miami, FL 33137

Horario: 11 a.m. – 5 p.m.

La exposición contará con 12 artistas internacionales que mostrarán nuevas obras que se identifican con el concepto de “un nuevo comienzo”.

Para obtener más información, visite LucidDesignDistrict.com

Jueves, 18 de mayo – viernes, 21 de julio

South Florida Symphony Orchestra’s Summer Chamber Music Series

Varios ubicaciones en Miami y Fort Lauderdale

Después de su aclamada temporada de 25 aniversario, SFSO ofrece actuaciones apasionadas de obras maestras clásicas con músicos galardonados e ilustres artistas invitados.

Costo: Los boletos de admisión general para cada programa cuestan $30; Un paquete de tres conciertos cuesta $ 75. Los boletos para estudiantes cuestan $ 15 cada uno.

Los boletos están disponibles para comprar llamando al 954-522-8445 o visitando southfloridasymphony.org/summer-with-the-symphony.

Viernes 19 de mayo

Arctic: Our Frozen Planet

The AutoNation® IMAX® 3D Theater at the Museum of Discovery and Science

401 SW 2nd Street

Fort Lauderdale, FL

Varios horarios

La épica película, narrada por el galardonado actor, Benedict Cumberbatch, llevará al público a una aventura de un año a través de las estaciones en el Ártico mientras arroja luz sobre los tremendos efectos que el calentamiento global en el Ártico tiene en el mundo.

Para boletos, visite mods.org/tickets y para horarios visite mods.org/showtimes.

Viernes 19 de mayo

Master Chorale of South Florida – Light in the Shadows

Coral Ridge Presbyterian Church

5555 North Federal Highway

Fort Lauderdale, FL

Horario: 8 p.m.

Este concierto es en apoyo de la Asociación de Alzheimer. Contará con canciones populares de John Lennon y James Taylor y extractos de obras escritas sobre la enfermedad y la experiencia del Alzheimer.

Costo: $35 por adelantado, $40 en la puerta. Sin cargo para los estudiantes.

Para obtener más información, visite https://www.masterchoraleofsouthflorida.org/light-in-the-shadows

Viernes 19 de mayo a lunes 4 de septiembre

Expedition: Dinosaur

Museum of Discovery and Science

401 SW 2nd Street

Fort Lauderdale, FL

Esta exhibición combina dinosaurios animatrónicos de tamaño natural y realistas, con movimientos y sonidos realistas. Las experiencias interactivas atractivas y educativas explican el movimiento, la digestión y la evolución de los dinosaurios, y muestran la vida y los métodos de los cazadores de fósiles de dinosaurios desde la década de 1800 hasta hoy.

Para obtener más información, visite mods.org/expeditiondinosaur.

Domingo 21 de mayo

Master Chorale of South Florida – Light in the Shadows

FAU University Theater

777 Glades Road

Boca Raton, FL

Horario: 4 p.m.

Este concierto es en apoyo de la Asociación de Alzheimer. Contará con canciones populares de John Lennon y James Taylor y extractos de obras escritas sobre la enfermedad y la experiencia del Alzheimer.

Costo: $35 por adelantado, $40 en la puerta. Sin cargo para los estudiantes.

Para obtener más información, visite https://www.masterchoraleofsouthflorida.org/light-in-the-shadows

Martes 23 de mayo

Milonga Under the Stars: A Great Night of Tango Fusion

Cultural Arts Center at John Knox Village

400 SW 3rd St.

Pompano Beach, FL 33060

Horario: 7 p.m.

Completo con bailarines de tango galardonados, este espectáculo de improvisación ofrece una experiencia emocionante.

Costo: $26

Para boletos, visite https://johnknoxvillage.com/events/

Sábado, 27 de mayo

“Revelations In Rhythm”

Lou Rawls Center for the Performing Arts at Florida Memorial University

15800 NW 42nd Avenue

Miami Gardens, FL 33054.

Horario: 7:30 p.m.

Protagonizada por Marshall L. Davis, Jr. y dirigida por la estrella invitado especial Savion Glover, esta actuación en vivo es una celebración de los ritmos africanos y el claqué estadounidense que examina las tradiciones sagradas del tap y la música creada por los negros durante la esclavitud como una forma de práctica espiritual, oración y alabanza.

Costo: $35

Para comprar boletos, visite Eventbrite - REVELATIONS IN RHYTHM with MARSHALL L. DAVIS JR. directed by Savion Glover.

Sábado 27 de mayo y domingo 28 de mayo

The Hyundai Air & Sea Show

Ocean Drive 11th-14th Street

Miami Beach, FL

Horario: 12 p.m.

El fin de semana contará con demostraciones marítimas a cargo de esquiadores de agua profesionales, la exposición de carreras de barcos ThunderCats y la demostración de carreras de barcos a motor Cigarette Offshore. Después de la porción de mar, mire al cielo para la tecnología militar de vanguardia de nuestro país, incluyendo equipos de paracaídas, demostraciones de aviones, búsqueda aérea y marítima y ejercicios de rescate, y más.

Costo: Los boletos comienzan en $65

Para obtener más información, visite www.USAsalute.com