Relatores de la ONU piden a El Salvador que derogue el régimen de excepción

Un soldado hace guardia en Nueva Concepcin, departamento de Chalatenango, El Salvador, el mircoles 17 de mayo de 2023. Soldados y policas rodearon el pequeo pueblo en el norte de El Salvador despus de que el presidente Nayib Bukele dijera que pandilleros haban asesinado a un miembro de la polica nacional all. (Foto AP/Salvador Melndez)

