Zoo Miami pide disculpas después de que los neozelandeses expresan su indignación por el Encuentro Kiwi

CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Zoo Miami emitió una disculpa el lunes y ha detenido su Encuentro Kiwi tras la indignación de los neozelandeses que vieron un video en las redes sociales que muestra el manejo y la vivienda del pájaro kiwi del zoológico “Paora”.

“Aunque Paora ha prosperado en el zoológico de Miami mientras recibía la mejor atención disponible, el desarrollo del Kiwi Encounter, en retrospectiva, no fue bien concebido con respecto al simbolismo nacional de este animal icónico y lo que representa para la gente de Nueva Zelanda, especialmente los maoríes”, se lee en parte en la declaración del zoológico. “Habiendo tenido el honor de recibir al Honorable Embajador de Nueva Zelanda en los Estados Unidos y a varios representantes del pueblo maorí durante una ceremonia especial de nombramiento aquí en el Zoológico de Miami, es especialmente doloroso para todos nosotros pensar que cualquier cosa que haya ocurrido con Paora aquí en el Zoológico de Miami sería ofensiva para cualquiera de las maravillosas personas de Nueva Zelanda. Una vez más, lo sentimos profundamente”.

Según un medio de comunicación local en Nueva Zelanda, los encuentros públicos con Paora han ocurrido cuatro veces a la semana desde 2020, durante unos 10 a 15 minutos.

El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda afirma en su sitio web que el pájaro kiwi es el emblema nacional no oficial del país y es un “icono nacional”.

Muchos se opusieron al Encuentro de Kiwi del zoológico no solo por el manejo de Paora, sino también porque los kiwi son aves nocturnas.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, incluso intervino en el tema, diciendo a los periodistas que estaba satisfecho con la disculpa del zoológico.

“Creo que el zoológico (ha) tomado medidas de inmediato para abordar las preocupaciones que se plantearon”, dijo. “Eso es todo lo que realmente podemos pedirles”.

Según Zoo Miami, Paora generalmente se mantiene fuera de la vista del público “en un área tranquila”.

“Esta área le proporciona un refugio especial que le permite permanecer en relativa oscuridad durante el día para que pueda, a su discreción, salir y explorar su hábitat en la tranquilidad de la noche”, se lee en el comunicado. “Actualmente hay planes en marcha para construir un hábitat especial para él que continúe proporcionándole el refugio que necesita respetando y apoyando sus instintos naturales. Se desarrollará de tal manera que podamos enseñar a nuestros huéspedes sobre el increíble kiwi sin ningún contacto directo del público”.

Haga clic aquí para leer la declaración completa del zoológico (en inglés).