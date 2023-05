Una bolsa que piaba reveló un caso de contrabando de aves en el aeropuerto de Miami

Un par de amazonas frentirrojas. jóvenes investigan su entorno en la Fundación de Conservación de Especies Raras en Loxahatchee, Florida, el viernes del 19 de mayo de 2023, casi dos meses después de que un contrabandista fuera detenido, según documentos judiciales, con 29 huevos de loro en el Aeropuerto Internacional de Miami a finales de marzo, cuando los pollos empezaron a salir del cascarón. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

(Rebecca Blackwell, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)