Fotogalería AP: Proliferan minas de oro en Venezuela

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Alfredo Arriojas se ilumina con la lmpara de su cabeza en una mina subterrnea de oro en El Callao, estado Bolvar, en Venezuela, el viernes 28 de abril de 2023. Arriojas dijo que no le gusta la minera en la que ha trabajado ms de dos aos con la esperanza de comprarse una casa y un coche para su familia y el dinero que le sobre invertirlo en algo bueno que le deje un ingreso. (AP Foto/Matias Delacroix)