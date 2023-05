Guam: "Bendecidos" por haber evitado daños graves tras el paso del tifón Mawar

HAGATNA – Las sierras eléctricas no paraban de sonar el viernes mientras los vecinos se ayudaban entre sí para retirar árboles caídos y comenzar a limpiar el desastre que dejó el tifón Mawar, el cual fue la tormenta más fuerte en azotar Guam en más de dos décadas, pero que aparentemente pasó sin dejar muerte o destrucción a gran escala. Aunque las tareas de recuperación apenas comienzan, el sargento de policía Paul Tapao señaló que aparentemente no hay daños mayores, las vías principales se encontraban transitables y “Guam fue muy bendecida de no haber tenido fallecimientos o heridos graves relacionados con la tormenta”. El rugir de las sierras eléctricas le recuerda a Tapao la fuerza del territorio estadounidense, el cual es propenso a las tormentas, y de su gente. “Todos ayudan con la limpieza”, dijo. “Así lo hacemos en Guam, está en nuestra sangre”. Añadió que hay un dicho en Chamorro — la lengua indígena de las Islas Marianas — “inafa maolek”, que significa cooperación, un concepto de restaurar la armonía o el orden. “Las tormentas le han enseñado a nuestra isla a ser fuerte”, declaró. “Seguimos aquí”. De cualquier forma, las autoridades señalaron que limpiar el desastre podría tomar varias semanas después de que el miércoles Mawar tocó tierra brevemente como una tormenta de categoría 4 en el extremo norte del territorio estadounidense de 150.000 habitantes, volteando vehículos, arrancando techos y dejando árboles sin follaje. Algunos poblados carecían o tenían muy poca agua potable el viernes, dijo Tapao. Alrededor de 51.000 clientes seguían sin luz, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés). Y hasta el jueves había alrededor de 1.000 personas en los albergues, informaron las autoridades de Guam. Las partes del centro y norte de la isla recibieron más de 60 centímetros (2 pies) de lluvia al paso de la tormenta. El aeropuerto internacional de la isla se inundó y el tifón dio origen a una marejada ciclónica y a un intenso oleaje que anegó viviendas. En el poblado de Yona, en el sur de la isla, el agua se elevó hasta la cintura dentro de la casa en la que viven la suegra y la cuñada de Alexander Ken M. Alfague, comentó. Dos camiones y una camioneta quedaron completamente sumergidos. Mawar recuperó su estatus de supertifón el jueves con vientos de hasta 241 km/h (150 mph). Para la mañana del viernes alcanzaban los 282 km/h (175 mph), según el servicio meteorológico. Los pronósticos indican que el meteoro mantendría su velocidad y trayectoria hasta el sábado. La mañana del viernes, el vórtice de Mawar se encontraba 555 kilómetros (345 millas) al oeste-noroeste de Guam y a 579 kilómetros (360 millas) al oeste de Rota, y se desplazaba con dirección oeste-noroeste a a 23 km/h (14 mph). ___ Kelleher informó desde Honolulu. Los periodistas de Associated Press Seth Borenstein, en Kensington, Maryland; Lolita C. Baldor y Sarah Brumfield, en Washington; Audrey McAvoy, en Honolulu; Mark Thiessen, en Anchorage, Alaska; Stefanie Dazio, en Los Ángeles; Ed Komenda, en Seattle; y Rebecca Boone, en Boise, Idaho, contribuyeron a este despacho.

