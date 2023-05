Costa Rica reforma ley para combatir al crimen organizado en medio de crisis por homicidios

ARCHIVO - Policas investigan en la escena del crimen de un supuesto ladrn que muri despus de un robo en un autobs en San Jos, Costa Rica, el 6 de febrero de 2023. El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, firm el martes 30 de mayo de 2023 una ley que extiende el periodo de prisin preventiva y los plazos de investigacin como una medida de lucha contra el crimen organizado ante la ola de homicidios que experimenta el pas desde el ao pasado. (AP Foto/Carlos Gonzlez, Archivo)

(Carlos Gonzalez, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)