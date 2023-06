India: Energía solar proporciona electricidad confiable a hospitales rurales

May 31, 2023, 11:25 PM

En esta fotografa del mircoles 19 de abril de 2023, un hospital gubernamental de maternidad en Raichur, India, cuenta con pneles solares en el techo para generar electricidad. (AP Foto/Aijaz Rahi) (Aijaz Rahi, Associated Press)

RAICHUR – En el calor abrasador que suele envolver a Raichur, un antiguo poblado del sur de la India, un ventilador de techo les da un agradable alivio a los recién nacidos y sus madres en el Hospital Gubernamental de Maternidad. Pero un respiro así no siempre estaba garantizado en una región donde los frecuentes cortes a la rebasada red eléctrica del país pueden extenderse durante horas. No fue sino hasta que el hospital instaló páneles solares en el techo hace un año que pudo contar con electricidad constante, la cual mantiene encendidas las luces, a los pacientes y al personal cómodos, y las vacunas y medicinas refrigeradas y a salvo. El generador a base de diésel que usaba para proporcionar respaldo de emergencia —que arrojaba gases favorables al calentamiento global y humo tóxico a corta distancia de los recién nacidos cada vez que estaba en marcha— ya no está. Ya tampoco es necesario utilizar linternas durante uno de los aproximadamente 600 alumbramientos que se atienden en el hospital cada año, algo que el personal tenía que hacer cuando ocurría un apagón repentino y los viejos generadores estaban descompuestos. Para Martha Jones, una enfermera veterana que ha colaborado en incontables partos, la confiabilidad que el sistema de energía solar ha traído consigo ha sido una revelación. “Ni siquiera nos enteramos cuando ocurre un corte eléctrico, ni cuando vuelve la luz”, declaró Jones. En regiones semiurbanas y rurales de la India y otros países en desarrollo con redes eléctricas poco confiables, la energía renovable descentralizada —en especial la solar— está haciendo toda la diferencia a la hora de proporcionar atención de salud con estándares modernos. Y está tornándose incluso más indispensable donde los extremos en el clima y el calor están incrementándose debido al cambio climático. En Raichur, por ejemplo, las temperaturas pueden alcanzar los 42º grados Celsius (107º Fahrenheit) en los meses más cálidos. El hospital, una instalación equipada sólo con lo indispensable y que atiende a miles de personas que no pueden costear atención médica privada, es una de 251 instalaciones médicas en el distrito de Raichur cuya electricidad es suministrada por páneles solares de techo bajo un programa encabezado por la Fundación Selco. El organismo sin fines de lucro con sede en Bangalore ha recaudado fondos de corporaciones indias e internacionales y se ha coordinado con el gobierno local desde 2017. Instalar uno de estos sistemas en centros públicos de atención médica cuesta unos 8.500 dólares, e incluye baterías de plomo y ácido que almacenan electricidad para usarla durante la noche. Para clínicas de menor tamaño el costo es de aproximadamente 2.000 dólares. Las instalaciones siguen conectadas a la red eléctrica pública, pero sólo como respaldo del sistema de energía solar. Algunas de las pacientes del Hospital Gubernamental de Maternidad, como Sandhya Shivappa, de 25 años, dijeron que sabían poco o nada acerca de que el hospital utilizaba energía solar y simplemente estaban agradecidas por los servicios gratuitos que proporciona. “Estaríamos pagando 30.000 rupias (367 dólares) si yo quisiera tener a mi bebé en un hospital privado”, dijo Shivappa, que acababa de parir a una bebé saludable. El hacer que los hospitales y clínicas pasen a utilizar energía limpia ayuda a recortar las emisiones en un sector que genera aproximadamente 4,4% de la cifra global, según un estudio realizado por Health Care Without Harm, un organismo internacional sin fines de lucro que trabaja para reducirlas. Y eso concuerda con metas de mayor alcance en la India, el país más poblado del mundo y el tercer mayor emisor del planeta de gases de efecto invernadero. Aunque en la actualidad la India depende fuertemente del carbón para generar su electricidad, tiene una meta de instalar 450 gigawatts de energía renovable con los que debería cubrir aproximadamente la mitad de sus necesidades para fines de esta década. Para alcanzar ese objetivo será necesario un incremento rápido en la energía solar, especialmente de los páneles colocados en los techos. Hoy en día la India sólo tiene instalados más o menos una cuarta parte de los 40 gigawatts de páneles solares de techo que los políticos tenían pensado tener para el año pasado. Problemas en las cadenas de suministro y aranceles a componentes importados han contribuido a ese déficit. Pero el país también ha reiterado constantemente la importancia de recibir dinero de países desarrollados y bancos multilaterales de desarrollo para que le ayuden a alcanzar sus metas de protección climática. Además de proporcionar electricidad en forma ininterrumpida, los páneles solares para techo están ayudando a que las instalaciones médicas recorten costos. En el cercano Zahirabad, un barrio de bajos ingresos, la doctora Kavyashri Sugur dijo que el centro de salud pública que ella supervisa ha pagado aproximadamente 50% menos por la electricidad en los dos años que han pasado desde que se colocó el equipo solar. Ese es un gran beneficio en un país que se encuentra entre los que menos dinero dedican a la atención médica en el mundo —la India sólo gasta un poco más de 2% de su presupuesto nacional en servicios médicos, en comparación con 18% de Estados Unidos_, y muchos hospitales y clínicas tienen problemas de liquidez. El dotar de sistemas de energía solar a centros de atención médica en regiones remotas ha sido especialmente importante para pobladores que carecen del tiempo o el dinero para visitar hospitales en la ciudad, y probablemente simplemente se habrían quedado sin dicha atención, dijo Hanumantappa Channadaser, gerente de la oficina de Selco en Raichur. “Antes de los sistemas de energía solar, las personas se sentían temerosas de visitar estos hospitales debido a los cortes de energía eléctrica y no tenían fe en el tratamiento que podrían recibir”, declaró Channadaser. Recientemente, Selco, la Fundación Ikea y el Ministerio de Salud de la India anunciaron que colocarán páneles solares en 25.000 instalaciones gubernamentales de atención médica a lo largo de 12 estados del país para 2026. Ikea ha comprometido 48 millones de dólares al proyecto. Selco también está trabajando con la Agencia Internacional de Energías Renovables y la Organización Mundial de la Salud en África para incrementar los sistemas descentralizados de energía solar para instalaciones de salud en ese continente. Shirin Fatima, que tenía cuatro meses de embarazo y visitaba el centro de salud de Zahirabad para una revisión médica, dijo que aprecia cómo “los exámenes de sangre, las pastillas, todo es gratuito aquí”. El hecho de que ahora el hospital utilice electricidad generada por energía solar “definitivamente es algo bueno”, agregó. “Si el hospital está ahorrando en sus facturas, los beneficios también serán para nosotros”, manifestó. ___ Sibi Arasu está en Twitter como: @sibi123 ___ La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.

