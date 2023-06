Visto para sentencia el juicio a expresidente panameño Martinelli por blanqueo de capitales

ARCHIVO - El expresidente panameo Ricardo Martinelli camina en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panam, el 25 de enero de 2023. Martinelli, quien aspira a regresar al poder en las elecciones de 2024, est siendo juzgado desde el 23 de mayo de 2023 por presunto lavado de dinero en la compra de una editorial que publica peridicos nacionales. El juicio qued visto para sentencia, tras nueve das, el viernes 2 de junio de 2023 cuando la jueza cerr la audiencia y dijo que se tomara 30 das para emitir su resolucin. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

