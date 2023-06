Ecuador: cerca de 1.500 personas rescatadas tras inundaciones al norte del país

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre descansa en la entrada de su casa afectada por las inundaciones de Esmeraldas, Ecuador, el lunes 5 de junio de 2023. La provincia costera de Esmeraldas se inund el domingo tras 12 horas de continuas lluvias que provocaron evacuaciones por el desbordamiento de seis ros. (AP Foto/Csar Muoz)