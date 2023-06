Piden celeridad al Congreso colombiano para investigar la financiación de campaña Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro sonre a los periodistas a su llegada a la Cumbre Sudamericana en el palacio Itamaraty, el martes 30 de mayo de 2023, en Brasilia, Brasil. El Cogreso recibi el lunes 5 de junio de 2023 tres denuncias para investigar posibles irregularidades en la financiacin de la campaa electoral de Petro, con miras a un eventual juicio poltico contra el presidente colombiano. (AP Foto/Gustavo Moreno)

(Gustavo Moreno, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)