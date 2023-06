Tres meses más de prisión preventiva para gobernador opositor en Bolivia

ARCHIVO - El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, habla durante un evento junto a cultivadores de hoja de coca en La Paz, Bolivia, el 7 de noviembre de 2019. La Fiscala anunci el martes 6 de junio de 2023 la ampliacin a tres meses ms de la prisin preventiva impuesta a Camacho, de los cinco que ya cumple en una crcel de La Paz mientras es investigado por varios delitos. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

(Juan Karita, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)