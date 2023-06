Ebrard adelanta que dejará Cancillería para buscar la candidatura presidencial oficialista en México

ARCHIVO - El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, escucha una pregunta en una entrevista en su oficina en Ciudad de Mxico, el lunes 3 de abril de 2023. Ebrard anunci el martes 6 de junio de 20023 su intencin de renunciar a la Cancillera para buscar ser el candidato presidencial oficialista en las elecciones de 2024. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

