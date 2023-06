BID: marcada desaceleración de las exportaciones de Latinoamérica

Los telefricos utilizados como transporte pblico al barrio de Ciudad Bolvar se mueven sobre las casas en Bogot, Colombia, el martes 6 de junio de 2023. Las exportaciones de bienes de Amrica Latina y el Caribe retrocedieron en el primer trimestre del ao arrastradas por la cada en el precio del petrleo, los metales y productos agrcolas que vende Sudamrica, segn un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. (AP Foto/Fernando Vergara)

(Fernando Vergara, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)