Canadá se une a EEUU en el conflicto comercial con México por el maíz transgénico

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 23 de septiembre de 2015, agricultores de Illinois central colocan maz cosechado en montaas afuera del procesador de grano de Virginia, Ill. Canad anunci el viernes 9 de junio de 2023 que se unir a las consultas de solucin de controversias solicitadas por Estados Unidos a inicios de mes ante los planes de Mxico de prohibir la importacin de maz modificado genticamente. (AP Foto/Seth Perlman, Archivo)

