Encuentran con vida a los cuatro niños desaparecidos durante 40 días en la selva colombiana

Full Screen 1 / 3 En esta foto difundida por la Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia, soldados y hombres indgenas posan para la foto con los cuatro hermanos indgenas que llevaban 40 das desaparecidos, en la selva de Solano, estado de Caquet, Colombia, el viernes 9 de junio de 2023. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo el viernes que encontraron vivos a los cuatro nios que sobrevivieron a un accidente de avioneta hace 40 das y por los que se despleg una intensa bsqueda en la selva amaznica. (Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia)

BOGOTÁ – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el viernes que encontraron con vida a los cuatro niños desaparecidos durante 40 días en la selva, tras un accidente de avioneta el pasado 1 de mayo, en un caso que ha mantenido en vilo a los colombianos y que ahora “quedará en la historia”, declaró el mandatario. Los niños estaban solos y reciben atención médica, contó Petro a la prensa a su regreso a Bogotá desde Cuba, a donde acudió a firmar un acuerdo de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Estan en San José del Guaviare, zona cercana a donde ocurrió el accidente, y se esperará al diagnóstico de los médicos para decidir si son trasladados a Bogotá. El mandatario dijo que los menores son un “ejemplo de sobrevivencia”, tras permanecer más de un mes perdidos en la selva después de estrellarse la avioneta en la que viajaban con su mamá, quien falleció en el accidente. Los pequeños encontrados son Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años; y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, un bebé de 11 de meses de edad. La búsqueda en la selva la realizaron soldados e indígenas de comunidades de diferentes partes del país que desde hace algunas semanas se unieron al operativo de la zona. Las fuerzas armadas habían dicho desde el principio que mantenían la esperanza de encontrarlos con vida. De hecho, cuando se cumplió un mes del accidente aéreo, los equipos de búsqueda informaron que habían encontrado huellas humanas a 3,2 kilómetros al noroeste del lugar donde cayó aeronave en la que viajaban tres adultos y los cuatro menores. En el accidente perdieron la vida la madre de los niños, el piloto y otro pasajero. Con esa pista sobre el paradero de los menores y ante el paso de los días sin hallar ningún cuerpo, se mantuvo la esperanza de que los menores seguían con vida, que habían cambiado de rumbo, que estaban solos y luchando por sobrevivir. La avioneta Cessna C206 en la que viajaban los siete ocupantes el pasado 1 de mayo se estrelló en la ruta hacia Araracuara a San José del Guaviare, en el centro de Colombia, cuando reportó una falla en el motor. El pasado 17 de mayo, el presidente Petro anunció por primera vez que los niños fueron encontrados por las autoridades, pero la información resultó siendo falsa y el mandatario colombiano tuvo que borrar el mensaje en Twitter en el que dio esta información. “He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando”, aseguró el mandatario en ese momento. Se espera que en las próximas horas los médicos determinen el estado de salud de los niños y los cuidados que deben tener para su recuperación. Petro anunció que este sábado tiene previsto reunirse con ellos.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.