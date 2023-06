México: Partido oficialista definirá a su candidato presidencial por encuestas

Cuatro de los seis aspirantes a la candidatura presidencial por el partido gobernante Morena _de izquierda a derecha, el secretario de Gobernacin Adn Augusto Lpez; la jefa de gobierno de la Ciudad de Mxico, Claudia Sheinbaum; el senador Ricardo Monreal; y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard_ aplauden el domingo 11 de junio de 2023 durante una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de Mxico. (AP Foto/Fernando Llano)

(Fernando Llano, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)