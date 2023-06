Oraciones y lágrimas: A su muerte, Berlusconi es elogiado en todo el mundo

ROMA – Adorado, despreciado, imposible de ignorar en vida, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi recibió homenajes incluso de sus detractores y elogios cada vez más exuberantes de sus admiradores, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, así como las oraciones del papa Francisco. Tras la noticia de la muerte de Berlusconi el lunes en un hospital de Milán, donde era atendido por leucemia crónica, la reacción llegó de todo el mundo, desde mandatarios hasta conductores que rompieron en llanto en una de sus cadenas de televisión, por el tres veces premier populista y magnate de los medios. Estas son algunas de las reacciones: — En un mensaje de condolencias por Telegram, Putin elogió a Berlusconi como un “patriarca” de la política italiana y un auténtico patriota que ha mejorado la posición de Italia en el escenario mundial. “Siempre he admirado sinceramente su sabiduría, su capacidad para tomar decisiones equilibradas y con visión de futuro incluso en las situaciones más difíciles”, dijo Putin en el mensaje difundido por el Kremlin. “Durante cada una de nuestras reuniones, literalmente me llenó de su increíble vitalidad, optimismo y sentido del humor”. Berlusconi recibió a Putin dos veces en una de sus villas en la Costa Esmeralda de Cerdeña, y el presidente ruso correspondió, incluso con una estadía en la casa de campo de Putin. Para el último cumpleaños de Berlusconi en septiembre, Putin le regaló botellas de vodka, incluso cuando el gobierno italiano respaldó firmemente a Ucrania en la guerra contra la invasión rusa. “Sin duda, fue un político a escala europea y mundial”, dijo Putin. “Hay pocas personas así en la arena internacional actual. Fue un gran amigo de nuestro pueblo e hizo mucho para desarrollar negocios y relaciones amistosas entre Rusia y los países europeos”. Berlusconi había expresado reservas sobre las sanciones contra los intereses rusos por la invasión. — La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyos socios menores del gobierno de coalición incluyen al partido Forza Italia que Berlusconi fundó hace tres décadas, se despidió de él con un “adiós, Silvio” en una declaración en video transmitida por la televisión italiana. Con su fallecimiento, “se va un gran líder político europeo y un gran italiano. Sus intuiciones, sus luchas y su compromiso transformaron nuestra nación y abrieron espacios para una auténtica libertad”. — El papa Francisco, en un mensaje de condolencias por Telegram dirigido a Marina Berlusconi, la hija mayor de Berlusconi, aseguró su cercanía a toda la familia. El pontífice dijo que el fallecido ex primer ministro había realizado “responsabilidades públicas con un temperamento enérgico”. Francisco oró para que Dios le conceda “paz eterna y consuelo del corazón para aquellos que lloran por su muerte”. Francisco agregó que se unió a las condolencias “con un ferviente recuerdo en la oración”. — “Tuvimos nuestras diferencias políticas, pero a nivel personal siempre fue una compañía encantadora y simpática”, dijo Anders Fogh Rasmussen, ex primer ministro danés y ex secretario general de la OTAN, sobre Berlusconi. — En su propio homenaje, el presidente italiano Sergio Mattarella, cuyo papel como jefe de Estado codiciaba Berlusconi —buscó sin éxito en los últimos años ser elegido por el Parlamento para ese cargo—, describió al ex primer ministro como un “protagonista de largas temporadas de la política italiana”. “Berlusconi fue un gran líder político que marcó la historia de nuestra república, incidiendo en sus paradigmas, costumbres y lengua”, sostuvo Mattarella. — El ex primer ministro italiano Matteo Renzi, que ahora dirige un partido centrista de oposición, recordó el legado divisivo de Berlusconi en un mensaje en Twitter. “Silvio Berlusconi hizo historia en este país. Muchos lo amaban, muchos lo odiaban. Todos deben reconocer que su impacto en la vida política, pero también económica, deportiva y televisiva, ha sido sin precedentes”. — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuiteó con tristeza que Berlusconi “lideró a Italia en un momento de transición política y desde entonces siguió dando forma a su amado país. Expreso mis condolencias a su familia y al pueblo italiano”. — El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, el principal funcionario de Forza Italia de Berlusconi, dijo que el ex primer ministro era un “valioso motor de ideas”. “Berlusconi cambió la historia de nuestro país”. — En una de las tres cadenas de televisión privadas del imperio mediático de Berlusconi, un par de conductores que presentaban un programa de entrevistas matutino en vivo se ahogaron y derramaron lágrimas al dar a la audiencia la noticia de su muerte. Afuera de una de las villas de Berlusconi, en Arcore, cerca de Milán, alguien colocó una bufanda del club de fútbol AC Milan, que desde hace tiempo es propiedad de Berlusconi, junto a ramos de flores.

