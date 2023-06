Iglesia católica de Bolivia crea comisiones para atender a víctimas por abusos

ARCHIVO - Protesta de personas con carteles en contra de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia catlica, a las afueras de la Conferencia Episcopal de Bolivia en La Paz, Bolivia, el lunes 15 de mayo de 2023. La Iglesia catlica de Bolivia anunci el mircoles 14 de junio de 2023 la creacin de cuatro comisiones para prevenir, investigar y asistir los casos de abuso sexual en la institucin. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

(Juan Karita, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)