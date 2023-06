Partido gobernante de Argentina cambia nombre para competir en elecciones

ARCHIVO - Simpatizantes del Frente de Todos cargan tambores decorados con imgenes del candidato del partido Alberto Fernndez en un acto de campaa en Rosario, Argentina, el 7 de agosto de 2019. El partido peronista gobernante de Argentina anunci el mircoles 14 de junio de 2023 que cambia su nombre para competir en las elecciones generales de octubre. El Frente de Todos pasa a llamarse Unin por la Patria. (AP Foto/Patricio Murphy, Archivo)

(Patricio Murphy, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved)