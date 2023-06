EEUU: Fuertes vientos y posibles tornados derriban árboles y causan daños de Texas a Georgia

Esta imagen tomada de un video muestra un tornado el 14 de junio de 2023, Blakely, Georgia. (Rand McDonald va AP) (Rand Mcdonald)

Fuertes vientos y posibles tornados derribaron árboles, dañaron edificios y sacaron vehículos de una autopista el miércoles, mientras poderosas tormentas atravesaban el sur de Estados Unidos desde Texas hasta Georgia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió numerosos avisos de tornado, principalmente en el sureste de Alabama y el suroeste de Georgia, y advirtió la posibilidad de ráfagas de vientos huracanados superiores a los 145 kilómetros por hora (90 millas por hora) en partes del noreste de Luisiana y el centro de Mississippi. También se registró caída de granizo de gran tamaño en algunas zonas. Los meteorólogos dijeron que las amenazas de tormentas severas podrían persistir hasta el jueves, con el mayor riesgo en el sur de Alabama y Georgia hasta la franja noroeste de Florida, así como en Oklahoma y partes del norte de Texas y el sur de Kansas. Felecia Bowser, meteoróloga a cargo del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee, Florida, dijo que el extenso sistema de tormentas no tiene precedentes para esta época del año. “Por lo general en junio nos estamos preparando más para un clima tropical", dijo Bowser. “Este tipo de precipitación generalizada y agresiva que estamos viendo hoy suele ocurrir más en primavera”. Dos personas escaparon ilesas de una casa que quedó destruida el miércoles, cuando las tormentas arrasaron el sureste de Georgia, dijo el jefe policial del condado de Calhoun, Josh Hilton. Declaró a la televisora WALB que la casa en Quail County Plantation, cerca de los límites con el condado de Early, fue demolida. Un video publicado en redes sociales mostraba una gran nube de embudo que avanzaba por el horizonte cerca de la ciudad rural de Blakely, y los funcionarios de las comunidades cercanas informaron de árboles caídos y cableado eléctrico roto. Connie Hobbs, presidenta electa de la comisión del vecino condado de Baker, dijo que en su jardín cayó granizo del tamaño de pelotas de golf. El miércoles por la tarde se emitieron avisos de tornado en Albany, la ciudad más grande del suroeste de Georgia, y en los alrededores del condado de Dougherty. La portavoz del gobierno del condado, Wendy Howell, dijo que no había informes de daños o lesiones significativas. “La gran preocupación son las inundaciones”, dijo Howell mientras la lluvia golpeaba las ventanas el miércoles por la noche. "Somos una zona muy llana, y ya hay agua estancada" a lo largo de los caminos. En Alabama, el Departamento de Policía de Eufaula dijo que se confirmaron daños por tornado en la ciudad, cerca de los límites con el estado de Georgia. El alcalde de Eufaula, Jack Tibbs, dijo a WSFA que de momento no se reportaron heridos, pero que la tormenta causó el derrumbe del muro de un edificio y la caída de 30 o 40 40 árboles. Los medios de comunicación locales mostraron videos enviados por los espectadores en los que se veía un tornado que avanzaba por el cercano condado de Henry, Alabama, así como de daños en los tejados de la zona. Larry Rowe, jefe de policía del condado de Cass, en el este de Texas, dijo a la televisora KYTX que algunos vehículos salieron volando de una autopista el miércoles por la tarde mientras el condado se encontraba bajo aviso de tornado. De momento no había reportes de heridos.

