El fenómeno de El Niño provoca la muerte de cientos de aves en el Pacífico mexicano

ARCHIVO - Aves en el muro que separa Mxico de Estados Unidos, en la zona fronteriza que llega al ocano Pacfico, en Tijuana, Mxico, el 17 de noviembre de 2018. Cuando cientos de aves aparecieron muertas en la costa del Pacfico mexicano semanas atrs, la principal sospecha de los expertos era que se trataba de nuevos casos de gripe aviar. Pero el gobierno de Mxico afirm el jueves 15 de junio de 2023 que la causa de dichas muertes es el calentamiento de las aguas del Pacfico por los efectos del fenmeno meteorolgico de El Nio. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

