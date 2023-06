Miami Heat emite declaración tras acusaciones de que Conor McGregor agredió a una mujer en partido de finales de la NBA

MIAMI – El Miami Heat ha respondido a las acusaciones contra Conor McGregor de un grave presunto crimen ocurrido durante un partido de las finales de la NBA.

Según TMZ, McGregor ha sido acusado de violar a una mujer dentro de un baño en el Kaseya Center durante el Juego 4 de las finales de la NBA.

McGregor niega las acusaciones, según TMZ.

El jueves, el Miami Heat emitió una declaración sobre las acusaciones contra McGregor, que decía:

“We are aware of the allegations and are conducting a full investigation. Pending the outcome of the investigation, we will withhold further comment.”

Según TMZ, se enviaron cartas de demanda a McGregor, la NBA y el Heat a principios de esta semana con respecto al presunto incidente, que según la víctima tuvo lugar después del juego del 9 de junio.

Durante el juego, McGregor recibió atención por un sketch de medio tiempo en el que golpeó a la mascota del Heat, Burnie.

El hombre dentro del disfraz terminó en el hospital.