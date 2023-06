Niños hallados en selva colombiana tienen un déficit nutricional pero evolucionan favorablemente

Published: June 15, 2023, 11:39 AM Updated: June 15, 2023, 11:48 AM

En esta foto difundida por la Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia soldados e indgenas posan con los cuatro hermanos que llevaban 40 das desaparecidos en la selva de Solano, estado de Caquet, Colombia, el viernes 9 de junio de 2023. (Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia) (Uncredited)

BOGOTÁ – Los cuatro niños encontrados en la selva colombiana tras sobrevivir al accidente de la avioneta en la que viajaban tienen un déficit nutricional pero evolucionan favorablemente, informó el jueves el hospital militar de Bogotá en el que se encuentran internados. De acuerdo con un comunicado del hospital difundido el jueves, “los manejos establecidos por el equipo interdisciplinario han permitido la estabilización y mejoría de los perfiles bioquímicos” de los niños. Sin embargo, agregó el centro médico, “desde el punto de vista infeccioso se consideran aún en alto riesgo por su déficit nutricional” y “se mantiene el manejo de las patologías infecciosas inherentes a las condiciones adversas a las que se vieron enfrentados, con el fin de lograr su óptimo estado de salud”. Los cuatro menores estaban perdidos desde comienzos de mayo en la selva del Yarí, entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, al sureste de Colombia, y fueron encontrados por un grupo de militares e indígenas el pasado viernes. La travesía de los niños comenzó luego de que la avioneta en la que se desplazaban junto con su madre, Magdalena Mucutuy, se accidentara en la selva el 1 de mayo. En el siniestro fallecieron la progenitora de los menores, el piloto de la aeronave y otro pasajero. A partir de ese momento los niños comenzaron a deambular en la espesura de la selva colombiana y todavía no está del todo claro cómo lograron sobrevivir durante 40 días, especialmente tomando en cuenta que entre ellos había una bebé. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de la protección de la niñez en Colombia, está desarrollando un proceso para determinar cuál de sus familiares debe tener la custodia de los menores luego de que el padre de los dos niños más pequeños, Manuel Ranoque, fuera señalado de supuesto maltrato a la madre de ellos y a los mismos pequeños. Los cuatro menores encontrados en la selva son Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, la bebé que cumplió un año estando en la selva.

