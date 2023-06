Papa visita sala de oncología infantil en indicio de que podría recibir el alta pronto

En esta imagen, distribuida por los medios del Vaticano, el papa Francisco visita el ala de oncología pediátrica del hospital policlínico universitario Agostino Gemelli, en Roma, el 15 de junio de 2023, donde se recupera de una operación abdominal desde el 7 de junio. (Vatican Media vía AP)

(Vatican Media, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)