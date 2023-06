Presidente iraní concluye en Cuba gira por América Latina

HAVANA – El presidente iraní Ebrahim Raisi llegó a Cuba en la última escala de su primera gira por América Latina dentro de los esfuerzos de Teherán para estrechar vínculos con tres países de la región a los que considera aliados en medio de un contexto de fricciones con Washington. Raisi fue recibido el miércoles en la noche por el canciller cubano Bruno Rodríguez en el aeropuerto José Martí en La Habana, adonde llegó con varias horas de retraso, procedente de Nicaragua. Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela mantienen añejas fricciones con Washington y enfrentan severas sanciones de Estados Unidos. El gobernante iraní visita la isla a invitación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, con quien tiene previsto reunirse en el Palacio de la Revolución. Raisi comenzó su gira latinoamericana el lunes en Venezuela y la continuó el martes en Nicaragua. En ambos países se entrevistó con los mandatarios Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua. La delegación iraní firmó acuerdos de cooperación en diversas áreas en Venezuela y Nicaragua y hará lo propio en Cuba, donde Raisi concluirá su gira el jueves, a decir de las autoridades locales. En sus escalas previas, el presidente iraní recibió el respaldo y sintonía a sus cuestionamientos y críticas alusivas a Estados Unidos, al que consideró un “enemigo común” compartido con sus socios latinoamericanos. Antes de partir de Managua hacia La Habana, Raisi se reunió con la Asamblea Nacional nicaragüense y lo despidieron Ortega y la primera dama nicaragüense Rosario Murillo. Tras dos días en Nicaragua, anunció la firma de tres memorandos de cooperación y la creación de una comisión mixta binacional que desarrollará los convenios alcanzados. En Venezuela, la delegación de Raisi suscribió diversos acuerdos de cooperación. El presidente iraní recibió en ambos países respaldo y sintonía a sus cuestionamientos y críticas alusivas a Estados Unidos, al que consideró un “enemigo común” compartido con sus socios latinoamericanos. Entre los acuerdos con Nicaragua figura colaboración en materia judicial, intercambio y cooperación comercial y económica, y en áreas tecnológica y científica. La exportación de servicios técnicos y de ingeniería de Irán al país centroamericano y la cooperación en materia de salud y apoyo farmacéutico son otros sectores incluidos, indicó Raisi. En la isla se espera que Raisi testifique el jueves convenios, aunque todavía no se especificó su contenido. La delegación iraní asistirá a un foro de negocios y Raisi a homenajes protocolares. En el caso de Cuba, el embargo dura más de seis décadas y busca a presionar a la nación caribeña para conseguir un cambio de su modelo político. Irán y Cuba tienen además un historial de relaciones en materia tecnológica. Durante la pandemia de la COVID-19, la isla recibió apoyo en el desarrollo de estudios clínicos para lograr la vacuna Soberana 02, la única latinoamericana contra ese virus. En el marco de las sanciones de Estados Unidos y una profunda crisis económica, Cuba profundizó en los últimos meses su alianza con otros países enemistados con Washington como Rusia.

