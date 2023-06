Suárez aparece en ‘GMA’ después de entrar en la carrera presidencial, reacio a hablar sobre la acusación de Trump

MIAMI – El alcalde de Miami, Francis Suárez, apareció en el programa “Good Morning America” de ABC el jueves, un día después de presentar la documentación para ingresar a las ya concurridas primarias presidenciales republicanas de 2024.

El alcalde expuso su visión para el país, pero también objetó cuando se le presionó repetidamente sobre la acusación del actual favorito del Partido Republicano y ex presidente Donald Trump, quien compareció ante el tribunal en la Ciudad Mágica justo un día antes de la presentación de Suárez.

“Me postulo para presidente porque creo que tengo un mensaje diferente al que tienen otros candidatos: soy generacional”, dijo Suárez a George Stephanopoulos de ABC. “Así que conozco el problema que el 85% de los estadounidenses que viven en ciudades y el 91%, que constituyen el PIB de este país están atravesando, cosas como el aumento de la delincuencia, la falta de vivienda y los problemas de salud mental. Soy alguien que tiene un historial positivo de éxito y tiene una visión positiva para el futuro”.

“Para ganar, por supuesto, vas a tener que derrotar al favorito republicano en este momento: Donald Trump, el ex presidente Trump. Usted estuvo en la sala del tribunal el lunes en Miami. Esta semana en Miami. ¿Qué pensaste de la acusación?” Preguntó Stephanopolous.

“Sí, creo que una de las cosas que sucedió en Miami es que la gente esperaba que algunos miembros de la prensa incluso esperaran que hubiera anarquía. Y creo que lo que Miami hizo es lo que Miami ha hecho. Lo bajamos”, dijo Suárez.

“Señor, le pregunté qué pensaba de la acusación”, respondió Stephanopolous.

Suárez respondió que quería “hablar de Miami”.

“Sabes, creo que si continuamos teniendo una conversación sobre el ex presidente, entonces el ex presidente será el nominado. Bueno, es por eso que me postulo para presidente”, dijo.

“Sí, dime qué piensas de la acusación”, respondió Stephanopolous. “¿Crees que muestra que Donald Trump es apto para ser presidente?”

“Creo que lo que muestra es que la gente está frustrada en este país, particularmente los republicanos, que sienten que no hay una administración de justicia igual. Eso es lo que he oído. Eso es lo que los republicanos me dicen. Y creo que ahí radica su frustración “, dijo Suárez. “Creo que el hecho de que estemos en una campaña presidencial, y estemos viendo, ya sabes, a un ex presidente ser acusado varias veces, es algo que los republicanos ven como partidista y problemático en un país como el nuestro, en una democracia”.

Después de que Stephanopolous le preguntó a Suárez si creía que el ex presidente hizo algo malo en la forma en que manejó la información clasificada, Suárez dijo: “No conozco todos los detalles”.

“La diferencia entre esos dos casos para que el presidente Biden los hubiera entregado a sí mismo si Donald Trump hubiera entregado todos esos documentos, no habría sido acusado”, respondió Stephanopolous. “Te estoy preguntando sobre su comportamiento. ¿Cree que mostró la misma preocupación por la preocupación adecuada por el material clasificado? ¿Crees que fue imprudente? ¿Crees que fue legal?”

Suárez dijo que no era un “experto” en el tema y dijo que la conversación no era “saludable” para el país, diciendo que su candidatura es “positiva y unificadora y enfocada en un futuro positivo para los estadounidenses”.

“Deberíamos estar hablando sobre los problemas que preocupan a los estadounidenses. No deberíamos estar hablando de, ya sabes, candidatos acusados”, dijo.

Suárez dijo, en cambio, que se está postulando con una visión positiva para el país - y cree que ofrece un contraste con el actual presidente demócrata Joe Biden.

“Cuando tengo la oportunidad de debatir y, ya sabes, mostrar mi visión al país y todo lo que he visto en términos de cómo he viajado por el país ha demostrado que cuanta más gente conozca sobre mí, más quieren saber, más espero que se enamoren de un mañana más brillante para ellos mismos. “, Dijo Suárez.

Suárez también promocionó su atractivo para los votantes hispanos, un grupo demográfico de rápido crecimiento que, según él, tiene tendencia republicana.

“Estoy enfocado no solo en ganar las elecciones de 2024, estoy enfocado en crear una marca de política que pueda ganar elecciones generacionales”, dijo.

Un tema que no se discutió fue el reciente escrutinio local sobre el mandato de Suárez como alcalde. Se enfrenta a acusaciones de que utilizó su influencia para ayudar a un desarrollador local a impulsar su proyecto inmobiliario.

El Miami Herald informó por primera vez que Suárez había sido pagado para ayudar con URBIN, un proyecto multimillonario de uso mixto en Commodore Plaza de Coconut Grove. El periódico informó más tarde que el FBI estaba investigando el asunto.

El alcalde y el desarrollador niegan cualquier delito.