Un grupo de mujeres salva abejas en la Ciudad de México, colmena por colmena

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Adriana Veliz y miembros de su grupo Abeja Negra SOS, vestidos con trajes especiales para protegerse de picaduras, rescatan una colmena que las abejas formaron dentro de la base de un poste de luz en la Ciudad de Mxico, el jueves 8 de junio de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)