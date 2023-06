Vigilando el posible desarrollo de una onda tropical la próxima semana en el Atlántico

An early season tropical disturbance rolling off Africa is being given a low chance of development into next week by the National Hurricane Center.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en ingles) está dando una baja probabilidad de desarrollo a una onda tropical a principios de la temporada en África.

La onda tropical, que discutimos por primera vez en el boletín del martes, se está moviendo hacia un área que normalmente no es favorecida para el desarrollo de junio. Desde que comenzaron los registros en 1851, solo se han formado tres sistemas tropicales en el área delineada por el NHC el jueves por la mañana: Elsa en 2021, la depresión tropical Dos en 2003 y Ana en 1979. De los 133 sistemas tropicales o subtropicales observados en junio, sólo siete se han registrado cerca de la Región Principal de Desarrollo (o MDR) del Atlántico, una peculiaridad en un año más

While none of our computer models suggest significant development for now, there’s certainly a window for the disturbance to overcome the typically high bar for deep tropical formation in June. The most noteworthy boost to development beyond the abnormally warm waters through the Main Development Region (MDR) – waters in the MDR are already as warm as they typically are in September – is a fast-moving disturbance high up in the atmosphere known as a Convectively Coupled Kelvin Wave (CCKW). The configuration of upper-level winds associated with these CCKWs can either promote or suppress development odds in the deep tropics before and after their passage.

En el caso de la perturbación del Atlántico oriental, se pronostica que una rama activa del CCKW pasará sobre la Región Principal de Desarrollo a mediados de la próxima semana.

Forecast wind shear departure from average for next Thursday, June 22 from the European ensemble modeling system. Cooler colors indicate reduced wind shear in the area being traversed by the Atlantic tropical wave. (TropicalTidbits.com.)

Esto debería dar a la ola una oportunidad de lucha en la formación a mediados de la última parte de la próxima semana. Independientemente del desarrollo, el aumento de la actividad de lluvias se moverá hacia las Islas de Sotavento y el noreste del Caribe a fines de la próxima semana y el próximo fin de semana.

Track of low-pressure areas from the European ensemble modeling system through next Thursday, June 22, 2023. The collection of lines in the eastern and central Atlantic show the probable track of the eastern Atlantic disturbance being monitored by NHC. (WeatherNerds.org)

Es demasiado pronto para especular sobre su potencial más allá del Caribe, pero tenemos mucho tiempo para seguirlo en los próximos días. De lo contrario, no se esperan otras áreas de desarrollo potencial en el Atlántico hasta la próxima semana.