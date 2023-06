Informe: Estado nutricional de niños indígenas rescatados en selva colombiana mejora progresivamente

En esta foto difundida por la Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia soldados e indgenas posan con los cuatro hermanos que llevaban 40 das desaparecidos en la selva de Solano, estado de Caquet, Colombia, el viernes 9 de junio de 2023. (Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia) (Uncredited)

BOGOTÁ – Los niños indígenas que sobrevivieron a un accidente de avioneta y a 40 días solos en la selva amazónica colombiana presentan una mejoría progresiva de su estado nutricional, informó el sábado el hospital donde se recuperan en Bogotá. De acuerdo con el informe más reciente del Hospital Militar, adonde fueron llevados los menores tras su rescate hace una semana, en las últimas 48 horas “su evolución ha sido estable”, en tanto se continúa con un tratamiento para cuadros infecciosos y la búsqueda de “patologías infecciosas crónicas” debido a lo inhóspito de la zona donde fueron encontrados. El parte añade que “se ha logado una recuperación nutricional progresiva" y que se requiere mantenerlos en aislamiento para evitar cualquier otro riesgo. El seguimiento multidisciplinario en varias especialidades se mantiene con el compromiso de alcanzar la recuperación de la salud física y mental de los niños, concluye. Los menores de 13, 9, 5 y 1 año sobrevivieron al accidente de una avioneta en la que se trasladaban junto a su madre desde la zona de Araracuara, donde vivían, hacia San José del Guaviare, al sur de Bogotá, el 1 de mayo. En el percance fallecieron su madre, el piloto y otro adulto. Desde entonces empezó la incesante búsqueda y se desplegó un impresionante operativo denominado “Esperanza” en el que participaron centenares de militares y miembros de las comunidades indígenas acompañados de perros rescatistas, entre ellos Wilson, un pastor belga, que continúa desaparecido en la selva. El ejército colombiano ratificó el sábado en su cuenta de Twitter que no pierden la esperanza por lo que “la búsqueda de Wilson no termina”.

