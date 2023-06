Renuncia al ente electoral de Venezuela un integrante de oposición tras dimisión de oficialistas

ARCHIVO - Pedro Enrique Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, anuncia la dimisin de los miembros del consejo en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de junio de 2023. Uno de los cinco directivo del CNE, Roberto Picn, anunci el lunes 18 de junio tambin su renuncia al cargo. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

(Ariana Cubillos, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)