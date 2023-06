México: precandidato oficialista propone darle a hijo de López Obrador un cargo en próximo gobierno

El excanciller mexicano Marcelo Ebrard muestra un reporte de su gestin como ministro de Relaciones Exteriores, presentado con una foto del presidente de Mxico, Andrs Manuel Lpez Obrador y del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una conferencia de prensa en una librera en Ciudad de Mxico, el lunes 12 de junio de 2023. Ebrard anunci el lunes 19 de junio de 2023 que, de ganar la candidatura de Morena y ser electo presidente, colocara al hijo del mandatario, Andrs Manuel Lpez Beltrn, a cargo de una nueva secretara dedicada a la "cuarta transformacin". (AP Foto/Fernando Llano)

(Fernando Llano, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)