Tormenta tropical Bret avanza hacia el Caribe oriental

June 20, 2023, 2:07 AM

Published: June 20, 2023, 2:07 AM Updated: June 20, 2023, 12:19 PM

Foto satelital de la tormenta tropical Bret en el Caribe. Foto de GeoColor tomada el 20 de junio de 2023 y entregada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de EEUU. (NOAA via AP) (Uncredited)

SAN JUAN – La tormenta tropical Bret avanzaba el martes hacia el Caribe oriental mientras la región se preparaba para una tormenta inusualmente temprana y los torrenciales aguaceros que podría provocar. Bret tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba por el océano Atlántico a 33 km/h (21 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. La institución, embargo, admitió que no pudo “tener mejores datos sobre la intensidad y tamaño” de la tormenta. La tormenta estaba a unos 1.525 kilómetros (945 millas) al este de las Islas Barlovento y se prevé que golpeará algunas islas del Caribe oriental con fuerza casi de huracán la noche del jueves. El servicio meteorológico de Dominica dijo que la tormenta presenta una “amenaza elevada” y advirtió sobre posibles deslizamientos, inundaciones y olas de 4 metros (12 pies). Entretanto, el Centro de Huracanes exhortó a los pobladores de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes a vigilar de cerca la tormenta y elaborar planes de contingencia. “Dada la incertidumbre mayor a la normal en cuanto a las previsiones de intensidad y ubicación del huracán, es demasiado temprano para especificar la ubicación y magnitud de los peligros asociados con Bret”, declaró la institución. Se prevén hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia desde la isla de Guadalupe hasta Santa Lucía, y hasta 10 centímetros (4 pulgadas) entre Barbados y San Vicente y las Granadinas. Se prevé que los vientos en contra y el aire más seco debiliten luego a Bret a medida que se desplace por el Caribe central. Algunos modelos muestran que la tormenta podría disiparse luego de afectar a las islas del Caribe oriental. La tormenta se formó el lunes, dando un comienzo temprano y agresivo a la temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el 1 de junio. Detrás de Bret se viene una perturbación tropical con una probabilidad de 80% de convertirse en ciclón. Nunca antes ha ocurrido que en un mismo mes de junio se formen dos tormentas en el Atlántico tropical, según el meteorólogo Philip Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha pronosticado que este año habrá entre 12 y 17 tormentas con nombre. Estima que entre cinco y nueve de esas tormentas podrían convertirse en huracanes, de los cuales podría haber hasta cuatro de categoría 3 o mayor. Stephanie Zick, meteoróloga de Virginia Tech, vaticinó que este año habrá un número inusualmente alto de tormentas intensas debido a las temperaturas más altas en la superficie del mar. Señaló que las inundaciones a causa de tormentas han causado cifras de muertes no vistas en los últimos 10 años. “Los peligros asociados con las tormentas tropicales pueden ocurrir a cientos de millas del centro de la tormenta”, explicó.

