Ahijado político de vicepresidenta argentina es uno de los aspirantes a presidente del oficialismo

El ministro de Interior de Argentina, Eduardo 'Wado' de Pedro, posa con simpatizantes en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, el lunes 22 de mayo de 2023. De Pedro lanz su campaa para postularse como candidato presidencial del oficialismo. (AP Foto/Joaqun Salguero)

(Joaquin Salguero, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)