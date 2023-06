Hondureños tienen pocas esperanzas de mejora en las cárceles tras la masacre en penal

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas colocan un atad que contiene los restos de una presa en un auto fnebre en Tegucigalpa, Honduras, el mircoles 21 de junio de 2023. Al menos 46 internas murieron en un motin en una prisin para mujeres en la capital de Honduras. (AP Foto/Elmer Martinez)