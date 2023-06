México: corte invalida reforma electoral en un nuevo revés para López Obrador

ARCHIVO - El presidente mexicano, Andrs Manuel Lpez Obrador, asiste a una ceremonia en el Palacio Nacional, en Ciudad de Mxico, el 20 de septiembre de 2022. La Suprema Corte de Justicia de Mxico invalid el jueves 22 de junio de 2023 la segunda parte de la reforma electoral abanderada por Lpez Obrador. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

(Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)