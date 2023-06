Hija espera nuevas noticias sobre la desaparición de su padre hace más de 40 años

MIAMI-DADE, Fla. – Un caso sin resolver del sur de Florida ha dejado perplejos a los investigadores durante más de 40 años.

Un hombre desapareció misteriosamente cuando se embarcaba hacia una nueva vida.

Su hija explicó a Local 10 News cómo se aferra a la esperanza 41 años después.

La historia se escribe como una película de Hollywood.

Eugene “Gene” Pavey era un capo de un cártel colombiano, según su única hija, Dallyn Pavey.

Gene Pavey llevó una vida llena de color. Era un viajero y un hombre creativo que acabó abriéndose camino hasta Miami, un paraíso en Oceanside entrelazado con las drogas, el dinero y la fiesta.

“Eran (los) 80′s -- era como Miami Vice en aquella época,” dijo Dallyn Pavey.

La hija de Gene Pavey dice que su avispado padre perseguía el dinero y vivía rodeado de lujos.

“Empezó a vender cocaína”, dijo. “Siempre dije que sus casas se hicieron más grandes y sus coches más pequeños, y se convirtió en un tipo muy rico”.

Gene Pavey, que entonces tenía 50 años, encontró el amor en Melanie Mass Pavey, que entonces tenía 19, y se casarían en una fastuosa boda.

Seis semanas más tarde, Gene Pavey y su nueva novia planeaban trasladarse a las islas Abaco, en las Bahamas.

Zarparon el 1 de julio de 1982 del puerto deportivo de Crandon, pero nunca se les volvió a ver.

“Nunca llegaron a Abaco y estaban desaparecidos, y simplemente se esfumaron”, dijo Dallyn Pavey.

Durante décadas, las teorías rondaron por su mente.

“Los piratas podrían haberlos atrapado en el Triángulo de las Bermudas”, dijo. “Es posible que llegara una ola y se los llevara por debajo”.

Ella esperaba que los dos simplemente volvieran a empezar en secreto en algún lugar lejano.

“Quizá simplemente se fueron a Sudamérica y cambiaron sus identidades”, dijo Dallyn Pavey.

El caso se enfrió, Dallyn Pavey siguió adelante con su vida, pero se preguntaba por su misterioso padre que aparentemente se había esfumado.

El año pasado, se puso en contacto con el Departamento de Policía de Miami-Dade, que localizó el caso de su padre.

Los detectives de casos sin resolver publicaron un nuevo folleto esta semana, con la esperanza de que alguien por ahí pudiera recordar a la pareja.

“Sería estupendo que estuvieran vivos en alguna parte, pero me doy cuenta de que probablemente no sea cierto, pero me encantaría tener algún cierre”, dijo Dallyn Pavey.

Gene Pavey tendría hoy 91 años y su esposa unos 60.

La hija de Gene Pavey dice que sólo quiere saber qué le ocurrió realmente a su padre, aunque sólo sea por una denuncia anónima.