Presidente colombiano anuncia que habrá un documental sobre rescate de niños en la selva

En esta foto difundida por la Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia soldados e indgenas posan con los cuatro hermanos que llevaban 40 das desaparecidos en la selva de Solano, estado de Caquet, Colombia, el viernes 9 de junio de 2023. (Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia) (Uncredited)

BOGOTÁ – El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que un cineasta ganador del Óscar hará un documental sobre el rescate de cuatro niños que pasaron 40 días en la selva tras sobrevivir a un accidente aéreo. De acuerdo con Petro hubo una primera reunión con el documentalista Simon Chinn en la que se acordó hacer un documental sobre la travesía de los niños y que ahora viene el proceso de “hablar con la familia”, con las comunidades indígenas y recopilar imágenes. Petro destacó que uno de los puntos principales de la historia es la unión de los militares y los indígenas para buscar a los menores. El relato “fundamental es cómo el mundo indígena y el militar se encuentran para un objetivo común que es la vida y creo que es un mensaje nuevo”, dijo el viernes a periodistas en París antes de concurrir al cierre de una cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. “Reunido con el dos veces ganador del Oscar en documental @Simonlchinn y RTVC, se asocian para producir el documental ‘Operación Esperanza’”, había publicado Petro en su cuenta de Twitter el jueves por la noche. RTVC es el canal de la televisión pública de Colombia y “Operación Esperanza” es el nombre del operativo de rescate de los menores. El 9 de junio un grupo de militares e indígenas encontró a los hermanos Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y Cristin Neriman Ronoque Mucutuy, de un año, quienes sobrevivieron durante 40 días en la selva entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, en el suroriente colombiano. Los niños se perdieron luego de que la aeronave en la que viajaban con su madre se accidentó el 1 de mayo. En el siniestro fallecieron la madre de los pequeños, el piloto y otro pasajero. Horas después de ser encontrados los niños fueron trasladados a un hospital militar en Bogotá, donde se recuperan de las afectaciones de salud que les dejó la selva. En los últimos días se han conocido algunos detalles sobre los métodos que habrían utilizado los indígenas que participaron en la búsqueda para encontrarlos y que podrían ser incluidos en el documental. Chinn es un documentalista británico ganador del Óscar por “Man on Wire” y “Searching for Sugar Man” y es uno de los fundadores de la productora Red Box Films. El documentalista agradeció la oportunidad, a la que consideró un honor, y calificó la historia de los niños colombianos rescatados de la selva como “inspiradora”.

