Indígenas amazónicos rechazan anuncio de presidente de Colombia sobre documental de niños rescatados

En esta foto difundida por la Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia soldados e indgenas posan con los cuatro hermanos que llevaban 40 das desaparecidos en la selva de Solano, estado de Caquet, Colombia, el viernes 9 de junio de 2023. (Oficina de Prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia) (Uncredited)

BOGOTÁ – Indígenas amazónicos de Colombia rechazaron el sábado el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la realización de un documental acerca del rescate de los cuatro niños extraviados en la selva durante 40 días por considerarlo unilateral e inconsulto. Petro adelantó el jueves que el cineasta y ganador del Oscar Simon Chinn, en asociación con la televisión pública RTVC, acordaron en primera instancia producir el documental sobre la travesía de los cuatro hermanos. Dijo que el siguiente paso sería hablar con la familia y las comunidades para la recopilación de las imágenes. En un comunicado, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana reclamó, empero, al gobierno por haber tomado una decisión “a espaldas” de todos los involucrados, desconociendo, según dijo, que la búsqueda y rescate fueron desarrollados en conjunto por los pueblos indígenas y las fuerzas militares. Añadió que como resultado de esa tarea conjunta era necesario realizar “los debidos espacios de consulta previa” sin pasar “por encima” la autonomía, sistemas de conocimiento y gobierno propio de sus territorios. Pidió al presidente Petro, a la televisión pública y a Chinn que no se adelante ninguna gestión sin que haya antes la concertación sobre la construcción del documental, con la aspiración a que éste se convierta en un trabajo “intercultural”. El mandatario colombiano había mencionado ante periodistas parisinos que el relato fundamental del documental “Operación Esperanza” debe centrarse en el encuentro del mundo indígena y militar por un objetivo común. La producción audiovisual llevaría el mismo nombre del operativo que el 9 de junio permitió rescatar a los hermanos de 13, 9, 5 y 1 año. Los niños se extraviaron luego de sobrevivir a un accidente de una avioneta en la selva amazónica el 1 de mayo, en un percance en el que fallecieron la madre de los menores, el piloto y otro adulto. Los niños se recuperan en un hospital en Bogotá, adonde fueron trasladados después de su rescate. El cineasta británico Chinn se alzó con el Oscar por los largometrajes “Man on Wire” y “Searching for Sugar Man” y es uno de los fundadores de la productora Red Box Films.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.