Venezuela: Henrique Capriles se inscribe para las elecciones primarias de la oposición

CARACAS – Henrique Capriles oficializó el sábado su participación en las primarias de octubre en que una fracturada oposición buscará elegir un candidato único para enfrentar al actual mandatario Nicolás Maduro en los comicios venezolanos del 2024.

El político y abogado de 50 años, que ya se midió en las urnas al hoy extinto presidente Hugo Chávez en 2012 y a Maduro en 2013, en ambos casos saliendo derrotado, se inscribió por el partido Primero Justicia, por lo que es uno de los postulantes que cierra el registro de las primarias, luego que la Comisión Nacional extendió un día más las inscripciones.

Ovacionado por decenas de sus simpatizantes que lo esperaban en una plaza cercana a la comisión donde hizo su registro, Capriles aseguró no estar obsesionado con una candidatura o con el poder. “Vine aquí a darle fuerza a un proceso que nos tiene que permitir salir más fortalecidos”, señaló.

Afirmó que no representa a un proyecto “revanchista” sino un “proyecto para unir a todos los venezolanos” y “recuperar” la democracia.

Capriles indicó que Venezuela requiere un gobierno popular “comprometido con las mayorías” y no con un “grupo privilegiado”, como lo hace el que denominó como “el peor gobierno de la historia” de Venezuela, en alusión al gobierno de Maduro.

“Si a este gobierno no le ganamos por nocaut, no va a haber cambio”, señaló. “Maduro apuesta a que fracasen las primarias y a dividir la oposición”, añadió.

La contienda no será fácil para el exgobernador que deberá superar entre otros 12 postulantes a la legisladora más votada de 2010, María Corina Machado, quien se inscribió el viernes.

Pero el principal obstáculo que debe sortear Capriles para convertirse en el único adversario de Maduro es la inhabilidad para participar en procesos electorales por 15 años, que le impuso en 2017 la Contraloría General por supuestas irregularidades administrativas.

No está claro si la prohibición será levantada y se viabilice su participación, pero el líder de Primero Justicia había dicho “no me puedo auto inhabilitar ni le voy a pedir permiso al gobierno si me puedo postular o no”. Reconoció, empero, la incertidumbre sobre lo que pueda pasar respecto a las sanciones.

Entre los inscritos para las primarias del 22 de octubre están los ex diputados Roberto Enríquez, Tamara Adrián, Carlos Prosperi, los ex gobernadores Andrés Velásquez y César Pérez, la ex jueza venezolana Gloria Pinho, Freddy Superlano, quien asumió la candidatura tras la salida de Juan Guaidó, el dirigente Rafael Hernández.

El lunes, la Comisión Nacional de Primarias anunciará a los postulantes calificados.

Maduro llegó al poder en 2013 y fue reelecto en 2018. Cuenta con el respaldo del Partido Socialista Unidos por Venezuela, fundado por Chávez en 2008.