Honduras: Ataque de hombres armados en un billar en municipo del norte deja al menos 11 fallecidos

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asiste a una reunin con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Gran Saln del Pueblo en Beijing, el martes 13 de junio de 2023. (Jade Gao/Pool Photo va AP) (Jade Gao)

TEGUCIGALPA – La ola de violencia que se registra en Honduras cobró el sábado por la noche la vida de 11 personas que fueron atacadas con armas de fuego en un municipio del norte del país centroamericano, lo que obligó al gobierno a imponer medidas de seguridad urgentes en un esfuerzo por contener esos actos. Las autoridades informaron el domingo que los sujetos armados irrumpieron en un billar del municipio de Choloma, en el departamento norteño de Cortés, y dispararon a quemarropa a los clientes, tras lo cual huyeron. En el ataque murieron al menos 11 personas, diez hombres y una mujer, se indicó. “SPS (San Pedro Sula) y Choloma: he tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que opera impunemente en el corredor de la droga", anunció en su cuenta de Twitter la presidenta Xiomara Castro. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que están ofreciendo una recompensa de 800 mil lempiras (alrededor de 32.000 dólares) para quienes dén información sobre los autores de ese crimen. “Se está trabajando en el caso, se terminó de procesar la escena del crimen, hay diferentes hipótesis, pero no podemos divulgar detalles”, indicó en una conferencia de prensa. Ese ataque se suma a la masacre de tres personas ocurrida el jueves por la noche en una panadería de San Pedro Sula. Entre las víctimas estaba Ericka Julissa Bandy García, esposa de un supuesto socio del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos a la espera de un juicio por tres delitos ligados al tráfico de drogas. El martes también se registró la muerte de 46 privadas de libertad a manos de pandilleras del “barrio 18” en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, situada en el valle de Támara, a unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La matanza obligó al gobierno de Castro a tomar nuevas medidas de seguridad para tomar el control de las cárceles y evitar la colusión de autoridades para el ingreso de armas y drogas a esos sitios. “Se inician múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes durante las 24 horas. A partir de este día (domingo) un toque de queda especial para Choloma”, que iniciará a partir de las 21:00 horas locales hasta las 04:00, dijo Castro. En San Pedro Sula, un toque de queda regirá desde el 4 de julio, agregó. Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo. El 2022 cerró con un tasa de homicidios de 35 por cada 100.000 habitantes, según el último informe de la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, detalló a la AP que en lo que va del año se registran 26 masacres con 145 víctimas, de las cuales 65 son mujeres, incluyendo las que murieron el martes en una prisión. “Esto viene a ratificar que no se ha hecho ningún esfuerzo para erradicar la violencia o tratar de prevenirla”, señaló. Al respecto, el ministro Sánchez, aseguró que “el Estado tiene todas las herramientas necesarias para hacerle frente a esos grupos delictivos”, a los que dijo que combatirá también con las Fuerzas Armadas. Agregó que el gobierno ha enviado una propuesta al Congreso hondureño para que se declare a las pandillas como organizaciones terroristas.

