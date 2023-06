Asesino recibe sentencia de muerte y ataca a abogado en tribunal de Florida

FORT MYERS, Fla. – Un juez en el suroeste de Florida dictó una sentencia de muerte el lunes para un hombre condenado por matar a una niña de 11 años y su niñera hace más de 30 años. El juez de circuito de Lee, Robert Branning, estaba siguiendo la recomendación del jurado de 10-2 del mes pasado a favor de la muerte de Joseph Zieler, según los registros judiciales. El mismo panel había encontrado a Zieler, de 61 años, culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Ziegler estaba cumpliendo su sentencia de muerte el lunes, cuando fue captado por la cámara dándole un codazo a su abogado en la cara. El asalto ocurrió antes de que los alguaciles sacaran a Zieler. La ley de Florida había requerido previamente una recomendación unánime del jurado para que un asesino convicto enfrentara la pena de muerte. Pero una nueva ley firmada en abril por el gobernador Ron DeSantis requiere solo un voto de 8-4 a favor de la ejecución. Zieler fue encarcelado por un cargo de asalto no relacionado en 2016 cuando su ADN coincidía con los asesinatos sin resolver de Robin Cornell, de 11 años, y Lisa Story, de 32, dijeron las autoridades. La niña y la mujer fueron encontradas en un apartamento de Cape Coral en mayo de 1990, dijeron las autoridades. La madre de Robin había salido por la noche y descubrió los cuerpos sofocados cuando regresó a la mañana siguiente. Los investigadores dijeron que ambas víctimas fueron agredidas sexualmente. Cape Coral está a unas 100 millas (160 kilómetros) al sur de Tampa.

