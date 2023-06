La justicia argentina resuelve destino del legado literario de Jorge Luis Borges

ARCHIVO - Maria Kodama, viuda y albacea de la obra del autor Jorge Luis Borges asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de Mxico, el 30 de julio de 2012. Kodama muri el domingo 26 de marzo de 2023. La justicia argentina declar el martes 27 de junio de 2023 como herederos universales de los derechos y manuscritos de Jorge Luis Borges a cinco sobrinos de Kodama, que muri sin dejar testamento. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo)

