YNW Melly a juicio: La fiscalía alega que la banda G-Shine Bloods está relacionada con los asesinatos

Prosecutors showed photos of Jamell “Melly” Demons on Monday while a Broward Sheriff's Office detective testified in county court.

FORT LAUDERDALE, Fla. – El rapero de Florida YNW Melly dejó un rastro de fotografías, vídeos y mensajes que, según un detective de la Oficina del Sheriff de Broward, son pruebas de su afiliación a una banda.

Los fiscales acusaron a Jamell “Melly” Demons de estar asociado con los Bloods y alegaron que este fue el motivo de los asesinatos en 2018 de dos raperos de YNW Collective.

“El Sr. Demons viste mucho de rojo”, dijo el detective de la BSO Danny Polo durante su testimonio el lunes ante el tribunal.

Durante los últimos días en la corte, la Asistente del Fiscal del Estado Kristine Bradley le pidió a Polo, un experto en pandillas, que conectara las señas con las manos, la vestimenta y el estilo de comunicación de Demons con el conjunto G-Shine Bloods.

“Quiero que pienses realmente en el poder que posees, Lil Brother. Sólo estoy aquí para mostrarte cómo usarlo”, escribió un hombre identificado como Gino, miembro de G-Shine, en un mensaje de texto el 12 de diciembre de 2018.

Polo dijo que Gino utilizaba regularmente terminología de rango pandillero como “Askari” y “DON” en mensajes de texto que creía que formaban parte de un esfuerzo por reclutar a Demons.

“Una vez que la familia tenga una visión real de cómo te meces conmigo todo el acceso concedido será como una joven Nicki Scarfo”, escribió Gino el 23 de diciembre de 2018, mientras se refería al infame jefe de la familia del crimen de Filadelfia.

Una semana después, Gino escribió: “Estoy aquí para ayudarte pero me niego a que no me ayudes bak en realidad no [improperio] conmigo ni con el plató. I’m beefing with [insulto racial] in Florida I don’t even know smh why are you even around”.

Algunos de los mensajes de texto presentados ante el tribunal también mencionaban a una larga lista de raperos entre los que figuraban Karim “French Montana” Kharbouch, Jeffery “Young Thug” Williams y LaRon “Juelz Santana” James.

Los fiscales acusaron a Demons de matar a sus compañeros raperos de YNW Collective Christopher “Juvy” Thomas Jr, y Anthony “Sakchaser” Williams, el 26 de octubre de 2018, en Broward. Se enfrenta a cadena perpetua o a la pena de muerte si es declarado culpable de dos cargos de asesinato premeditado en primer grado.

UN TESTIGO ENMASCARADO

El juez de circuito del condado de Broward, John Murphy, ordenó el lunes a Polo que se quitara un pasamontañas que le había permitido llevar por primera vez en la corte para proteger su identidad tras recibir amenazas de muerte.

Tanto un miembro del jurado como la defensa de Demons se opusieron firmemente a que el detective utilizara una máscara durante su testimonio en la corte la semana pasada.

Murphy cambió de opinión después de que la defensa argumentara que Polo y su familia ya tenían una presencia pública en CashApp, un servicio de pago por móvil que permite a los usuarios transferir dinero.

Polo dijo que no era consciente de ello.

Un gran jurado acusó a Demons el 7 de febrero de 2019 y éste se entregó el 13 de febrero de 2019. Los agentes han retenido a Demons sin fianza durante más de cuatro años.

PRUEBAS CIRCUNSTANCIALES

El jurado ya vio el vídeo de vigilancia que muestra a Demons, las dos víctimas y Cortlen “Bortlen” Henry entrando en el asiento trasero de un Jeep Compass gris fuera del estudio de grabación New Era, en el 805 NE de la 4ª avenida, en Fort Lauderdale. Otro vídeo muestra a Henry en el hospital Memorial Miramar.

Thomas, de 19 años, y Williams, de 21, estaban muertos dentro del Jeep Compass estacionado, y Henry informó de que habían sido víctimas de un tiroteo desde un coche en Miramar Parkway, pero los detectives no encontraron pruebas de que hubiera habido un tiroteo allí, según Bradley.

Los datos de los teléfonos móviles les mostraban en Pines Boulevard y Pembroke Road, en una zona desolada donde los detectives sí encontraron pruebas de un tiroteo, según Bradley. Los detectives informaron de que un análisis de la trayectoria de las balas mostró que la supuesta trayectoria de derecha a izquierda de las balas no coincidía con las heridas de izquierda a anillo.

Bradley dijo que los detectives concluyeron que Demons disparó y mató a las dos víctimas mientras estaban todos en el Jeep, y que él y Henry escenificaron el tiroteo desde el coche. Bello dijo que había un casquillo de un arma del calibre 40 dentro del Jeep. La fiscalía no tiene el arma.

ANTECEDENTES DEL RAPERO

La defensa afirma que Demons es inocente y que sólo se convirtió en sospechoso cuando un detective de Miramar se dio cuenta de que era un rapero. La defensa ha acusado al detective de manejar mal la investigación y las pruebas porque vio una oportunidad en un caso de alto perfil.

Demons creció en la comunidad de Gifford, en el condado de Indian River, y tenía antecedentes penales allí y en el condado de Lee, según muestran los registros. Aparece en vídeos de YouTube con las víctimas jugando con lo que parecen ser armas, dinero en efectivo, alcohol y marihuana.

Demons se dio a conocer como YNW Melly cuando lanzó su canción revelación “Murder on My Mind” en SoundCloud y en YouTube en 2017. Su single de oro, mientras firmaba más tarde con 300 Entertainment, llegó al Billboard Hot 100.

YNW Melly se asoció con Kanye West para “Mixed Personalities”. Lanzó “Melly vs. Melvin”, su álbum debut, en 2019, y su segundo álbum “Just a Matter of Slime” -que cuenta con Lil Uzi Vert, Kodak Black y Lil Baby- en 2021.